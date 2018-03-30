في حدث الأول من نوعه.. آليان يقدمان حفل الملتقى العلمي بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

في حدث هو الأول من نوعه، سيقدم روبوتان آليان، حفل الملتقى العلمي التاسع للطلاب والطالبات، والمقرر إقامته الأحد المقبل، بجامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.

مع العلم أن الروبوتان على هيئة رجل وامرأة آليان، وأطلق عليهما ” مبدع ومبدعة ” ، وسيشارك في هذا الملتقى 83% من الطالبات.

كما يشارك الطلاب بنسبة 17%، بإجمالي عدد الطلاب 3200 طالب، وسيستمر الملتقى لمدة 3 أيام، وسيشهد خلال أيامه الثلاثة تنظيم 71 ندوة علمية.