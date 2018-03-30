في ختام مهرجان أفلام الأطفال.. تكريم عدد من سفارات الدول ومخرجي الأفلام

تركية البدر(صدى):

احتفى مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مساء أمس الخميس، بالأطفال وأسرهم في ختام فعاليات مهرجان أفلام الأطفال التي نظمها المركز ضمن روزنامته الثقافية لهذا العام، وسط حضور عدد من ممثلي سفارات دول العالم المشاركة في تقديم العروض السينمائية للطفل.

وتضمن حفل الختام عرض فيلم المهرجان الذي اشتمل على أبرز العروض التي تم تقديمها، كما قدمت فرق الأطفال الاستعراضية فقرات متميزة استمتع بها الحضور.

وكرم الأستاذ عبد الرحمن الحميد خلال الحفل مهرجان الشارقة الدولي لأفلام الأطفال والمكتب الثقافي المصري وسفارات الإتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا الجنوبية وفنلندا وبلجيكا، نظير مشاركتهم في العروض المقدمة.

كما تم تكريم مخرجي الأفلام السعوديين ممدوح سالم وعبدالله ال عياف ومحمد الباشا ومحمد السليمان، إضافة للجنة المشاهدة المكونة من عبدالرحمن الجاسر ومشعل العنزي ورجاء المطيري، وكذلك نادي أطفالنا ونادي علم النفس وادارة الأندية الطلابية بجامعة الملك سعود.

ويعتبر مهرجان أفلام الأطفال السينمائي هو الانطلاقة الحقيقية لسينما الطفل والذي نظمه مركز الملك فهد الثقافي بدعم من وزارة الثقافة والإعلام وعلى رأسها معالي الدكتور عوّاد بن صالح العواد، وشهد مشاركة جملة من الأعمال السينمائية العالمية والإقليمية والمحلية، تجاوز عددها ٥٠ فيلما، وسط إقبال كبير من الأطفال وأسرهم تجاوز عددهم ٣٥٠٠ مشاهد.

كما تميز المهرجان باحتوائه جملة من الفعاليات المصاحبة والتي لها علاقة بصناعة الفيلم تضمنت المكياج السينمائي وورش العمل التدريبية وأركان الرسم والتصوير والتلوين والألعاب وكذلك مشاركة لمنشدين وفرق استعراضية وعرض للهوايات.

