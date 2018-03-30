بالصور.. ” مرسيدس AMG GT4 كوبيه ” تواجه أزمة هوية في نيويورك 2018

نيويورك(صدى):

وصلت مرسيدس AMG GT4 بأربعة أبواب كوبيه لمعرض نيويورك الدولي للسيارات للاحتفال بظهورها الأول في أمريكا الشمالية, وقد عرضت السيارة في جنيف أولاً, ووصفت بأنها أول سيارات AMG بأربعة أبواب تأتي بلمسات رياضية خاصة بوحي من موديلات SLS و AMG GT.

وتحمل السيارة مؤخرة مثل موديلات أودي A7 وبورشة باناميرا مع تصميم قريب من AMG GT ولكن مع شبكة تهوية مختلفة وغطاء محرك بارز ومصابيح خلفية LED رفيعة ونوافذ جانبية بدون اطارات واسبويلر خلفي قابل للتعديل ومصابيح أمامية LED. أما المقصورة فتأتي مستعارة من موديلات E-Class مع لمسات رياضية عديدة تشمل عجلة قيادة AMG بقاعدة مسطحة وكونسول وسطي فريد بوحي AMG GT.

وستتوفر السيارة بخيارين للمقاعد في الولايات المتحدة تشمل مقاعد individual من ألياف الكربون وباقة تنفيذية للمقاعد الخلفية تشمل كونسول خلفي بشاشة تعمل باللمس تسمح بتعديل الاعدادات مع اضاءة داخلية خاصة. ومثل CLS 53, فإن GT4 ويمكن تجهيزها بنظام دفع هجين يشمل محرك 3 لتر سداسي الاسطوانات بقوة 429 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر, مع محرك كهربائي صغير بقوة 21 حصان وعزم دوران 249 نيوتن متر.

وبفضل هذه الاعدادات والدفع الكلي للسيارة القياسي فتتسارع في 4.4 ثانية حتي 100 كمساعة مع سرعة قصوى تبلغ 280 كمساعة. أما مرسيدس GT 63 فتحمل محرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 577 حصان وعزم دوران 799 نيوتن متر مع ناقل حركة AMG SPEEDSHIFT MCT من 9 سرعات ونظام دفع كلي وبما يمكن السيارة من التسارع في 3.3 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 310 كمساعة.

أما نسخة GT 63 S فتتميز بمحرك V8 بقوة 630 حصان وعزم دوران 899 نيوتن متر مع تسارع في 3.1 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 313 كمساعة. وستبدأ مبيعات AMG GT 4 كوبيه في الولايات المتحدة في بداية 2019 في نسخ GT 63 .