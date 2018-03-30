فهد الروقي يرد على ياسر القحطاني: أظهر شجاعتك وانتقد تركي آل الشيخ
هاجم الناقد الرياضي فهد الروقي لاعب الهلال ياسر القحطاني، على خلفية الهجوم الذي شنه الأخير على الإعلاميين ووصفهم بـ ” الإمعات ” .
وكتب الروقي عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها: ” لا تنهى عن خلق وتأتي مثله اظهر للناس شجاعتك وأنك لست إمعة وانتقد رئيس الهيئة ” .
وكان القحطاني قد وجه نقدا حادا لبعض الإعلاميين عقب هجومهم القاسي على المنتخب بعد الخسارة برباعية دون رد من بلجيكا في المباراة الودية التي جاء في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8147 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو يا ابو عبد العزيز👏☺😁اهم شي الروقي وجستنيه اجلدهم😁😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 2 ساعتين
أخرسه وألجمه…
ودحينا ورينا ردك …
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 11 دقيقة
لو اني من معالي المستشار اول قرار اصدره شطبك يا فهد الروقي من الاعلام انت والمريسل وجستنيه وخالد قاضي والذايدي وعلي الزهراني وانت با الذات يا الروقي والمريسل وارجعك لمهنتك الاولي يا الروقي مجلة سيدتي ترجع مع الممثلات خل عنك الكوره هذي لعبة رجال
الروقي وستنيه والمريسل والذايدي وخالد قاضي وعلى الزهراني هؤلاء جابو التعصب لدوري السعودي لابد التخلص من هؤلاء الامعه