فهد الروقي يرد على ياسر القحطاني: أظهر شجاعتك وانتقد تركي آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

هاجم الناقد الرياضي فهد الروقي لاعب الهلال ياسر القحطاني، على خلفية الهجوم الذي شنه الأخير على الإعلاميين ووصفهم بـ ” الإمعات ” .

وكتب الروقي عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها: ” لا تنهى عن خلق وتأتي مثله اظهر للناس شجاعتك وأنك لست إمعة وانتقد رئيس الهيئة ” .

وكان القحطاني قد وجه نقدا حادا لبعض الإعلاميين عقب هجومهم القاسي على المنتخب بعد الخسارة برباعية دون رد من بلجيكا في المباراة الودية التي جاء في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.