فنانة شهيرة تتخلى عن حجابها بسبب برنامج تلفزيوني

نورة الشهري(صدى):

تحل الفنانة المصرية ” هالة فاخر ” ، ضيفة على برنامج ” قالوا وقولنا ” ، والمقرر إذاعته على شاشة القناة الأولى بدءًا من الغد، حيث ظهرت في البرومو الخاص بالبرنامج دون ارتداء الحجاب.

واعتادت هالة فاخر، في السنوات الماضية، أن ترتدي الباروكة في الأعمال الفنية التي تشارك فيها، إلا أنها المرة الأولى التي تستغني فيها عن الحجاب كاملًا في البرامج التليفزيونية .

الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة، ظهرت مؤخرًا أثناء تصويتها في الانتخابات الرئاسية وهى ترتدي غطاء للرأس.