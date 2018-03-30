بالصور .. تامر حسنى يصل المملكة ليستعد لحفل الليلة

أماني الغامدي(صدى):

وصل منذ قليل النجم المصري ” تامر حسنى ” ، إلى مدينة جدة بالمملكة؛ وذلك استعدادًا لإحياء حفله الغنائي الأول داخل المملكة، والذي يقام مساء اليوم.

حيث كان في استقباله كل من المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، ومحمد زكى نائب رئيس مجلس إدارة شركة 360 لايف، وزكى حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكانت الفرقة الموسيقية لتامر قد وصلت ، أمس الخميس، وقامت بعمل بروفة موسيقية على المسرح الذي تم تصميمه بشكل مميز، ويحاط بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، حيث تحمل المقاعد الأمامية اللون الأحمر والتي تليها باللون الأبيض، ومقاعد الصفوف الخلفية باللون الأسود.

والجدير بالذكر أن ” تامر حسنى ” ، يرتبط بحفل غنائي آخر يوم 14 من شهر أبريل المقبل، في جامعة بدر بمصر، من تنظيم وليد منصور.