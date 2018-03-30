من الأقرب لضم ليفاندوفسكي.. تشيلسي واليونايتد يقطعان الطريق على الريال

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن إعلان نجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الألماني، فتحت الطريق أمام الأندية الكبرى لتقديم عروضها عليه.

وكان النادي الإسباني ريال مدريد وحده منفردًا بالتفاوض مع النجم البولندي؛ حتى بدأت أندية الدوري الإنجليزي دخول المنافسة.

وكشفت تقارير أن كلًا من تشيلسي ومانشستر يونايتد، يرغبان في التعاقد مع نجم البايرن البولندي؛ بعد إعلانه الرغبة في الرحيل عن النادي الألماني.

ويبدو أن الملكي مازال الأقرب من ضم اللاعب، خاصة في ظل رغبة اللاعب البولندي في الانتقال للدوري الإسباني عبر بوابة الريال.

ومن بين الدلائل على اقتراب ليفاندوفسكي من الريال، قيام اللاعب بتغيير وكيل أعماله وتعيين بيني زاهافي حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام ألمانية وإسبانية مؤشرًا على اقترابه من ريال مدريد.