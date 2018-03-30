لقاح جديد لمعالجة ” السرطان ” دون آثار جانبية

متابعات(صدى):

أوضح فريق بحثي، أنه سيتم اختبار لقاح للسرطان، قام بعلاج 97 % من أورام الدم ، وذلك في تجارب على الفئران ، على البشر المصابين بمرض ” الليمفوما ” بدون آثار جانبية أو آلام مصاحبة ، مما يعطي دلالة بإمكانية الاستغناء عن العلاج الكيميائي ، مع توقعات بأن يتم طرحه في الأسواق بعد عام.

وذكر الفريق البحثي، أن المرضى الذين سيتلقون اللقاح ، الذي يحتوي على عقارين ثبتت فعاليتهما ، لن يحتاجوا إلى أي علاج كيميائي ، حيث من المتوقع أن تكون الآثار الجانبية، هي الحمى والحساسية فقط.

ويجدر الإشارة إلى أنه، في حالة الموافقة على اللقاح، ونجاح تجربته على الانسان، يتوقع الباحثون أن يكون العلاج، متاحًا بعد عام أو عامين على أقصى تقدير.

من الجدير بالذكر، أن اللقاح يعمل عن طريق تنشيط جهاز المناعة؛ لمهاجمة الأورام ، ومن المتوقع أن يكون هذا فعالًا في الأورام اللمفاوية منخفضة الدرجة ، التي تصيب بعض خلايا الدم البيضاء وتستجيب بشكل عام للعلاج.