بالفيديو.. صابر الرباعي يحيي أولى حفلاته بالمملكة بعد أسبوع

سلوى صلاح(صدى):

عبر الفنان التونسي صابر الرباعي، عن سعادته الغامرة؛ لإحيائه أولى حفلاته الغنائية بالمملكة، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي روج من خلاله لهذا الحفل.

ونشر ” الرباعي ” مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، وعلق قائلا: ” أحبائي وأصدقائي في السعودية، أنا في انتظاركم يوم 6 أبريل بمدينة الملك عبدا لله الاقتصادية في حفل فني ضخم أتمنى أن ينال رضاكم، بحبكم برشا ” .

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تنظم عدة حفلات غنائية لأكبر نجوم الغناء في العالم العربي خلال مطلع أبريل المقبل، والذين يحيون حفلات غنائية بها لأول مرة منهم وائل جسار والنجم التونسي صابر الرباعي ومحمد حماقي.