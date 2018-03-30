60 ألف شخص على فيسبوك يدعون الناس للسير ” حفاة “

متابعات(صدى):

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مؤخرًا، مجموعة تؤيد سير الأشخاص ” حفاة القدمين ” في الأماكن العامة والشركات وغيرها.

ومن جانبه، أوضح المدير الإقليمي للمجموعة ” نيك دويتسمان ” ، أن هدفهم من ذلك هو تثقيف الشركات والمجتمع أنه في كثير من الحالات ارتداء الأحذية ليس ضروري، بل يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة.

وأشار ” دويتسمان ” ، أنه على مدى السنتين الماضيتين، نجحت المجموعة التي تم انشائها على ” فيسبوك ” ، في استقطاب 60 ألف عضو نشط، لافتًا إلى أن الأعضاء يأتون من جميع الخلفيات المجتمعية، فضلًا عن وجود عدد من الأطباء والمحامين ورجال الدين من بين أعضاء المجموعة.