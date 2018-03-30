60 ألف شخص على فيسبوك يدعون الناس للسير ” حفاة “
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مؤخرًا، مجموعة تؤيد سير الأشخاص ” حفاة القدمين ” في الأماكن العامة والشركات وغيرها.
ومن جانبه، أوضح المدير الإقليمي للمجموعة ” نيك دويتسمان ” ، أن هدفهم من ذلك هو تثقيف الشركات والمجتمع أنه في كثير من الحالات ارتداء الأحذية ليس ضروري، بل يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة.
وأشار ” دويتسمان ” ، أنه على مدى السنتين الماضيتين، نجحت المجموعة التي تم انشائها على ” فيسبوك ” ، في استقطاب 60 ألف عضو نشط، لافتًا إلى أن الأعضاء يأتون من جميع الخلفيات المجتمعية، فضلًا عن وجود عدد من الأطباء والمحامين ورجال الدين من بين أعضاء المجموعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44769 ] نشر منذ 36 دقيقة
المشي حافي ممتاز في الارض الترابيه او الرمليه ,,
,,, ومن فوائده تفريغ الشحنات السلبيه وتقويه لجلد ماطا القدم ,,
,, البعض تجد باطن قدمه كأنه خد بنت وهذا خطأ ، لو تنسرق نعوله ( اكرمكم الله ) مايقدر يمشي من النعومه ,,
,, ولا ودي اشرح واتوسع في هذا ، لكن وبكل اختصار ، الخشونه زينه ,,
المر[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 20 دقيقة
علاج الرمضاء تكوي الرجول وتمتص الكهرباء