الرفاعي: قطر تعاني من أزمة نفسية ويجب تخصيص كادر طبي لعلاجها

طلال الضوي(صدى):

أوضح الأكاديمي والإعلامي الدكتور عبدالله الرفاعي، أن النظام القطري يتألم من كون المملكة والدول العربية تعتبره ” دويلة ” ليس لها أهمية، مؤكداً أنه يعيش في أوهام ” الدولة العظمة ” .

وأشار ” الرفاعي ” إلى أن هذا النظام لديه أزمة نفسية عميقة وبحاجة للعلاج، مضيفاً أن مهاجمة قطر لطائرتين مدنيتين إماراتيتين والمشاركة في جزيرة سواكن السودانية، دليل على المرض النفسي.

ولفت إلى أن المملكة ودول المنطقة أصبحوا لا يهتموا بقضية قطر فيما تحاول الأخيرة إثبات أهميتها، متسائلاً : ” كيف لدولة أن تستقبل الأبقار ببث مباشر ” .

واقترح ” الرفاعي ” على المجتمع الدولي تخصيص كادر طبي لعلاج النظام القطري.