جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ،عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين، والمقيمين.

وقالت الشركة إن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من : الرياض، والقصيم، والدمام، والظهران، والأحساء.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– منسق التدعيم.

– مشرف حقل التدعيم.

– مدير التدعيم الفني.

– مهندس دعم فني.

– فني ثالث التجميع والصيانة والفحص- خدمات الحفر.

– مستشار قانوني أول.

– أخصائي حقل- الأنابيب الملفوفة عدد (وظيفتين).

– مشغل حقل- التدعيم.

– مشغل حقل- الأنابيب الملفوفة.

– أخصائي مبيعات التطبيقات السريرية.

– مشغل مستودع.

– مهندس خدمات حقل.

– مساعد تنفيذي.

– منسق المشروع- الخدمات.

– أخصائي المشتريات.

– مدير العمليات.

واشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا .