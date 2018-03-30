وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ للعمل بمقر الشركة في مدينة ” الرياض ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مدير قسم مراقبة تصميم أمن الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات ” الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات ” .

– مشرف ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” إدارة الأعمال، أو الهندسة ” ، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشرف الرقابة المالية: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– محلل أول المحاسبة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– أخصائي تخطيط والأداء ” للنساء ” : درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل أول الأعمال ” للنساء ” : درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– محلل أول الموازنة: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

– مشرف ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: “علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات، الكمبيوتر، الاتصالات السلكية واللاسلكية ” ، أو أي مجال ذي الصلة.

وذكرت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أبريل 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنه على الراغبين، التقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا .