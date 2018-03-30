بالفيديو.. القوات السعودية تنفذ عمليات نوعية وتدك مواقع للمليشيات الحوثية

تركي السالم(صدى):

تمكنت القوات السعودية من تنفيذ عمليات نوعية خارج الحدود حيث نجحت في دك مواقع تحصنت فيها عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية الإيرانية.

وأوضحت مصادر عسكرية أن العمليات التي نفذتها تمت المرابطة على الحدود الجنوبية جاءت بمساندة مدفعياتها ومقاتلات التحالف قبالة منطقتي جازان ونجران، وتتأهب لتنفيذ الخطة العسكرية التالية.

وكان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت أمس الخميس صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضحت قوات التحالف أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ” جازان ” ، وتمّ إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.