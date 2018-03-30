وظائف إدارية شاغرة بشركة ” طيران أديل ” بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عدة وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، عبر موقعها الإلكتروني، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وجدة، والدمام ” .

وجاءت الوظائف المتاحة طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير مناوب بالمطار (عدد 3 وظائف)

– مسؤول العمليات (للجنسين)

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 28 مارس 2018م، ويستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2018م.

كما أتاحت ” طيران أديل ” ، إمكانية التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا .