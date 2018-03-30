ماكلارين تبيع النسخ الـ75 من سيينا GTR

جنيف(صدى):

أظهرت شركات السيارات الفائقة في معرض جنيف للسيارات هذا العام عن مجموعة كاملة من السيارات الفائقة وواحد من أكثرها إثارة للإعجاب كانت ماكلارين سيينا GTR ، التي صنعت لتكون سيارة سباقية مثيرة على الرغم من كونها سيارة تجريبية ، إلا أنه يبدو أن جميع الوحدات الـ 75 من سيينا GTR قد تم حجزها رسميًا.

ووفقًا لتقارير، قال متحدث باسم ماكلارين، أن الشركة وجدت مشتري لكل نسخة من سياراتها سيينا GTR ، ولا يمكننا أن نقول أننا فوجئنا عندما ذكر مايك فليوت الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف ذلك وعندما قال أن 50 نموذجاً كان قد تم عمل حسابهم عند بدء الاعلان عن السيارة.

وعلى الرغم من ان سعرها يبلغ 1.4 مليون دولار ، كان لدى ماكلارين 150 شخصًا أعربوا عن اهتمامهم بشراء السيارة وبالتالي زادت الشركة من عدد الوحدات المنتجة الي 75. وبينما كانت السيارة المعروضة في جنيف جاهزة للإنتاج ، تقول ماكلارين إنها لا تزال ترغب في إضافة المزيد من الاضافات إليها. وستأتي السيارة بقوة 825 حصان من محرك سعة 4.0 لتر V8 بشاحنين مزدوجين.