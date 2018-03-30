عاصفة ترابية تجتاح حفر الباطن.. والمواطنون يستقبلوها بالسخرية

نايف السالم(صدى):

اجتاحت عاصفة ترابية محافظة حفر الباطن، اليوم الجمعة، حيث تحوَّلت المحافظة إلى شبورة من اللون الأصفر، ما أثر على سكان المحافظة الذين وجدوا صعوبة شديدة في التنفس بسبب الغبار الكثيف.

وأحال المواطنون العاصفة الترابية إلى مادة للسخرية والضحك، مدشنين وسم ” حفر الباطن الآن ” ، منهم من دعا بانتهاء العاصفة سريعاً، ومنهم من سخر من موجة التراب والغبار .

وقال أحد المغردين : ” سبحان الله مجاكم غبار إلا يوم طلعت أوف ” ، فيما أضاف مواطن آخر : ” من عرفت الحفر وهي مغبرة وعجاج وين الجديد ” .

كما قال أحد المواطنين : ” متعودين طوووول السنه غبار يسمونها مدينة الغبار من كثر ما يجيها ” ، فيما أضاف آخر : ” شكمان السعودية ” .

واستبشر مغردون آخرون، بهطول الأمطار عقب انتهاء العاصفة الترابية، فقال مواطن : ” بعد الغبار مطر إن شاءالله ويزين حفرنا ” .

ودعاء آخر قائلاً : ” كان الله بعون أصحاب أمراض الجهاز التنفسي والعمال بالشوارع الله يلطف بحالهم ” .

وقالت مغردة : ” الله يلطف بحال البلاد والعباد والغبار في كل المناطق ومو خاص بالحفر، البعض ينسى إن الغبار والريح هى آية من آيات الله وينسبها لمدينة معينة دون سواها ” .