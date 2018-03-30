إحباط محاولة هروب بمركبة قبل 24 ساعة من سرقتها

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا بنقطة الغالة، من إحباط محاولة الهروب بمركبة ” موديل 2015 من نوع جيب نيسان ” ، وذلك بعد 24 ساعة فقثط من تقديم مالكها بلاغًا يفيد بسرقة المركبة.

حيث ورد بلاغًا للجهات الأمنية بشرطة جدة، وتحديدًا مركز شرطة جدة الجديد، تقدم به صاحب مركبة، أفاد باختفاء مركبته من نوع ” جيب نيسان موديل حديث ” ، وتم تعميم بلاغ السرقة على جميع الأجهزة الأمنية، وفقًا للمتبع.

وعليه، اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق في نقطة الغالة على طريق الساحل، وبعد منتصف الليل، في المركبة ووضع السائق، فجرى استيقافه على الفور وطلب رخصة السير وأوراق المركبة الثبوتية.

وتبين أن المركبة تخص السائق، ولا يملك تفويضًا بقيادتها، فيما اتضح أن عليها بلاغ سرقة لدى شرطة جدة قبل 24 ساعة، حيث تم استيقاف الشخص والمركبة، وجرى تسليمهم بمحضر رسمي لمركز شرطة الليث، بمنطقة مكة المكرمة.