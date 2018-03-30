فتح الباب على مصرعيه أمام مورينيو لضم نجم برشلونة

نواف السالم(صدى):

تفتح قيمة كسر عقد نجم برشلونة صامويل أومتيتي، الباب على مصرعيه أمام الأندية الراغبة في خطف لاعب البرسا.

ووتبلغ قيمة كسر التعاقد 60 مليون يورو فقط، وهو مبلغ ليس ضخمًا؛ لذك بات جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يملك فرصة كبيرة لاقناع أومتيتي بالرحيل عن برشلونة، بجانب باريس سان جيرمان الذي يضع اللاعب في حساباته الصيف المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن تعاقد أومتيتي مع برشلونة مستمر حتى صيف عام 2021 وعلى الرغم من ذلك فإن اللاعب لا يشعر بالرضا بسبب قيمة راتبه المنخفض؛ الذي سعى مرارًا لزيادته إلا أن إدارة برشلوة رفضت.