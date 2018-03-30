” الجوازات ” توضح للمقيمين الجهة المخولة بتمديد تأشيرة العودة خارج المملكة

عادل الحربي(صدى):

تواصل المديرية العامة للجوازات الرد على استفسارات المقيمين والمواطنين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

ورصدت ” صدى ” أبرز الاستفسارات والردود التي وردت للمديرية اليوم الجمعة حول تمديد تأشيرة الخروج والعودة، والتي أكدت أن ذلك يتطلب مراجعة وزارة الخارجية.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي وردت للجوازات خلال الـ 24 ساعة الماضية:

1- لو سمحت انا في اجازه ذهاب وعوده لو حبيت امد الاجازة كيف الطريقة والاقامة ساريه – الي شهر 2 السنه القادمة

الجوازات: لتمديد التأشيرة يرجى مراجعة وزارة الخارجية. شكراً لتواصلك

2-استاذي ما هي مدة سريان تأشيرة خروج وعوده بعد إصدارها ! ماهي المدة التي تسمح لي المغادرة قبل انتهائها ؟

الجوازات: أهلاً بك، إذا كانت التأشيرة بالأشهر فتحسب صلاحيتها من تاريخ المغادرة، أما إن كانت بالأيام أو العودة محددة تحسب من تاريخ الإصدار. نسعد بخدمتك

3-اذا كانت الإقامة منتهيه الصلاحية وسيتم عمل رخصه عمل بغرض الخروج النهائي كم تكون رسوم الجوازات؟

الجوازات: اهلاً بك، يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من ذلك. شكرًا لتواصلك

4-السلام عليكم هل من الممكن عمل خروج نهائي لأسرتي و من ثم تجديد الإقامة لي فقط و هم ما زالوا داخل المملكة

الجوازات: وعليكم السلام، يلزم المغادرة لتتمكن من التجديد. شكرًا لتواصلك

5 – اذا مقيم طلق زوجته وعمل لها خروج وعودة وانتهت الخروج والعودة هل تقدر تاتي بفيزه جديده او بعد 3 سنوات تقدر تدخل السعودية

الجوازات: أهلاً بك، نظام خرج ولم يعد لا يمكنه العودة لمدة ٣ سنوات إلا على صاحب العمل السابق. شكرًا لتواصلك