نورة الشهري(صدى):

لعل أسوأ كابوس لدي المرأة في عصرنا الحالي هو تعرض هاتفها للسرقة فتتحول حياتها الى جحيم، خصوصا لناحية خطورة تعرضك لانتهاك الخصوصية.

من هنا، إليكِ 3 خطوات ضرورية عليك القيام بها عند سرقة هاتفك.

الاتصال بهاتفك:

إذا كنت محظوظة ولم تتعرضي للسرقة، كل ما عليك فعله هو الاتصال بهاتفك لعلك نسيته في مكان ما، وبالتالي، لا تزال فرصة استعادته سانحة أمامك.

اتبعي هاتفك:

عند شرائك لاي هاتف، عليك بتفعيل خاصية تتبع الهاتف من خلال تحميل تطبيق ” Find My Phone ” على هواتف ” آيفون ” أو باللجوء إلى ” Android Device Manager ” على هواتف ” أندرويد ” ، فالرائع في هذه الميزة انها تسمح لك بالتعرف على مكان تواجد هاتفك المسروق، والتحقق إذا كان في منطقة قريبة منك لكي تستعيديه.

ابلاغ شركة الاتصالات:

عند فقدانك لهاتفك أو تعرضه للسرقة، عليك على الفور الاتصال بشركة الاتصالات التي تشتركين فيها من أجل إيقاف خطك، وذلك منعا من فرض رسوم اتصال إضافية، ولكي لا يستخدم هاتفك في أغراضا إجرامية.