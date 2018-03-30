نادلة ” ستاربكس ” تروي ماذا فعل ولي العهد أثناء وجوده بالمقهى

واشنطن(صدى):

علَّقت النادلة في مقهى ” ستاربكس ” في وسط مانهاتن بنيويورك، وتدعى شونيل، على تحضيرها القهوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، و مايكل بلومبيرج مؤسس الإمبراطورية الإعلامية.

وأوضحت النادلة أنها سمو الأمير طلب قهوتين بنكهة الشيكولاتة الساخنة، كما طلب مايكل بلومبيرج قهوتين ديكاف، معربة عن سعادتها بتقديم القهوة لزعماء مشاهير خاصة الأمير محمد بن سلمان وبلومبيرج.

وقالت ” شونيل ” : لن أنسى هذا اليوم خصوصاً أنني التقيت بالأمير محمد بن سلمان وجهاً لوجه مع مؤسس بلومبيرغ ، متابعة : ” مكثا يتحدثان مع بعضهما، وظللت أتابع عملي المعتاد لخدمة الزبائن ” .

وأشارت إلى أنها تعمل بجد في المقهى، و قدمت القهوة لزواره من المشاهير السعوديين الذين يزورون نيويورك أو يقيمون فيها.