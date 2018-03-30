في ذكرى رحيل العندليب.. السر وراء بكائه في كواليس ” أبي فوق الشجرة “

نورة الشهري(صدى):

في ذكرى رحيل العندليب الأسمر ” عبد الحليم حافظ ” ، تعود لذاكرتنا دموعه عندما طلب منه المخرج حسين كمال الذي أخرج الفيلم الشهير ” أبي فوق الشجرة “عام 1969، أن يخلع قميصه من أجل تصوير مشهد بلباس البحر ليفاجأ بأنه جسمه مليء بآثار العمليات الكثيرة التي أجراها.

حيث أن صراعه مع مرض البلهارسيا، أودى بحياته في الـ 30 من مارس سنة 1977، لكنه لم يتمكن من أن يودي بأرشيفه الفني الذي بقي راسخاً في قلوب الناس على مر السنوات، مدموجاً بحب كبير لصوت عبد الحليم حافظ وتأثر بقصة حياته القيّمة.

ولكن هذه الآثار لم تظهر في المشهد حيث أن المخرج أصلحها بالماكياج ومن خلال التحكم بزوايا التصوير.