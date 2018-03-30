بالصورة.. أحلام تثير الجدل بسعر وشكل ساعتها الجديدة

نورة الشهري(صدى):

تحرص دائمًا الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، أن تكون محطّ أنظار الجمهور والمتابعين لناحية أزيائها وإطلالاتها التي من المعروف عنها أنها لا تبخل عليها أبداً ودائماً ما تثير دهشتهم حول شكل إطلالاتها وتكلفتها العالية.

حيث أثارت أحلام دهشة الجمهور مجددا،ً حول شكل وسعر ساعة يدها التي ظهرت بها وهي داخل عيادة طبيب التجميل.

ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل العيادة وتتحدث فيه عن إجرائها بعض التعديلات على وجهها ، بعد أن خضعت لإجراء خاص بحقن الوجنتين بمواد طبيعية تزيده تورداً ونعومة، وهي تشبه حقن الفيلر ولكن بعناصر طبيعية آمنة تماماً على حدّ قولها.

ولكن ما لفت المتابعين أكثر في الفيديو هي الساعة الماسية التي ترتديها، والتي هي من ماركة عالمية، حيث اندهشوا لشكلها الذي كان على هيئة فهد وهي مرصّعة بشكل كامل بالألماس والزمرّد والياقوت الأزرق والتي يقدر سعرها بحوالي الـ1.5 مليون دولار أميريكي.