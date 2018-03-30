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اكتشفي ما يخبأه لك القدر من شكل عينيك

اكتشفي ما يخبأه لك القدر من شكل عينيك
نورة الشهري(صدى):

قال أخصائي في علم النفس ، أن لغة العيون تكشف الكثير عنك لا بل قد تتنبأ بمستقبلك أحياناً كثيرة وتفشي أسراراً عنك. اليكِ ما يمكن أن يخبئه لك القدر وفقاً لشكل عينك:

أ-الشكل الكبير والمستدير: يشير هذا الشكل من العيون الى أنّ أصحابه سيملكون الحظّ والمال طوال حياتهم. هم أذكياء جدّاً ويتمتّعون بشخصية قوية.

ب- الشكل اللوزي: يملك أصحاب هذا الشكل من العيون الموهبة والحكمة والذهن الصافي، ولا يمكنهم أن يؤذوا أحداً في حياتهم.

ج-العين المائلة إلى الأعلى: أصحاب هذا الشكل من العيون سعداء في الحبّ، ليس فقط مع شريك حياتهم، بل مع أفراد العائلة والأصدقاء أيضاً. هم يملكون شخصية دافئة ويمكنهم السيطرة على أنفسهم

د-الشكل الصغير: سيملك أصحاب شكل العيون الصغيرة الثروة والشهرة في مرحلة متأخّرة من حياتهم، هم أذكياء ويعملون كثيراً ويحقّقون أهدافهم، وقد يصلون إلى مراكز عالية في العمل.


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