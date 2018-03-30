5 عوائق تواجه مبتعثي تركيا.. والتعليم لا تلتفت

علي القحطاني(صدى):

يواجه طلاب المملكة المبتعثين إلى جامعة ” حجت تبه ” في تركيا، 5 عوائق تؤثر سلباً عليهم وتجعل الكثير منهم يعودون إلى الوطن دون دراسة شيء جديد.

وتتمثل العوائق التي يعاني منهم الطلاب في: عدم الالتزام باللغة الإنجليزية، استخدام اللغة التركية في المعامل والتطبيق، الباقون يعانون التعثر والرسوب المتكرر، سوء الحالة النفسية للطلاب، نظرة الجامعة للطلاب السعوديين سلبية ” .

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر الحربش، أنه يتابع هؤلاء الطلاب، وسيبحث خيارات المعالجة، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات للمعالجة حتى الآن.