جيني إسبر تنفي شائعة ارتباطها العاطفي

أماني الغامدي(صدى):

نفت الممثلة السورية ” جيني إسبر ” ، ما تم تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباطها العاطفي بأحد رجال الأعمال في سوريا، مؤكدة أنها حالياً غير مرتبطة لا عاطفياً ولا غير ذلك، وأنها لا ترتبط إلا بعمليها في الوقت الحالي.

وأكدت أن مثل هذه الشائعات لا تضايقها أو تزعجها لأنها اعتادت عليها، وأن أخبار الحب والارتباط تتعرض لها معظم الفنانات.

ومن المقرر أن تطل جيني خلال شهر رمضان المبارك بثلاثة مسلسلات هي ” حريم الشاويش ” و ” فرصة أخيرة ” و ” جيران ” ، بالإضافة إلى أنها مرشحة للعب دور البطولة في مسلسل ” حرملك ” ، وتستعد أيضاً للمشاركة في مسلسل بدوي في الأردن.