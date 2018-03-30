3 إغراءات قدمها غوارديولا لخطف إيسكو

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن مساعي بيب غوارديولا مدرب مانشستر يونايتد؛ لخطف نجم ريال مديد خوان ألاراكون سواريز إيسكو.

وقالت المصدر إن غوارديولا حاول إغراء إيسكو؛ لإقناعه بالانضمام للسيتي؛ حيث عرض عليه حمل شارة قيادة النادي الإنجليزي، في السنوات المقبلة.

وقدم غوارديولا عرضًا أخر لنجم الريال؛ حيث وعده براتب مالي كبير يفوق بمراحل ما يتقاضاه في صفوف الملكي في الوقت الحالي.

واستغل غوارديولا تجاهل المدرب الفرنسي للريال زيدان للاعب، وأكد له أنه سيكون أساسيًا في التشكيلة على عكس الوضع مع القلعة البيضاء.