35 وظيفة شاغرة بـ ” الراجحي للاستثمارات ” بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة سليمان بن عبدالعزيز، الراجحي للاستثمارات العقارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 35 وظيفة شاغرة للمواطنين، بمسمى ” حارس أمن ” ؛ للعمل بفروع الشركة، في منطقة ” مكة المكرمة ” .

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة فأدنى، ويفضل وجود خبرات سابقة، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني؛ وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2018، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2018م.

وناشدت الشركة، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، معرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي: هنـا .