بالفيديو.. غدير السبتي تترك زوجها بعد زواجها بيومين

نورة الشهري(صدى):

شاركت الممثلة الكويتية ” غدير السبتي ” ، جمهورها ومتابعيها شعورها بالغضب والحزن لأنها اضطرت إلى ترك زوجها بعد يومين فقط على زواجهما وخلال قضائهم لشهر العسل وذلك بسبب استكمال تصوير مشاهد إحدى أعمالها الجديدة.

وظهرت ” السبتي ” في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، غاضبة من فريق العمل بطريقة عفوية لأنه تسبب في تركها لزوجها في أجمل الأيام، إلا أن البرنامج المخصص لها من أجل التصوير حتم عليها النزول للعمل باكراً.

ومن ناحية أخرى شكرت ” السبتي ” ، فريق العمل على تعاونهم معها قبل أيام من زفافها بتعطيلها 4 أيام؛ من أجل استكمال تجهيزات زفافها وتعطيل فريق العمل كاملاً لحين انتهائها من مرحلة ما قبل الزفاف.