بالصور.. أهالي جازان يشيعون جنازة الشهيد ” يحيي معافا “

تركي السالم(صدى):

شيعت مدينة البديع والقرفي، بمركز وادي جازان التابعة، لمحافظة ” أبو عريش ” بمنطقة جازان، مساء أمس الخميس، جثمان شهيد الوطن العريف، يحيى بن إسماعيل معافا، من منسوبي حرس الحدود، والذي استشهد في قطاع محافظة العارضة بالحد الجنوبي.

وأدى محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، ومساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء الركن ناصر بن مرزوق المطيري، نيابة عن أمير جازان ونائبه، صلاة الميت بعد صلاة المغرب، بـ ” الجامع الكبير ” في البديع والقرفي.

وحضر زملاء الشهيد من ضباط وأفراد، جنازته، كما قاموا بتشييع جثمانه إلى المقبرة، وإنزال جثمانه إلى القبر مع أعداد كبيرة من أبناء جازان، في مشهد اختلطت فيه دموع الحزن؛ لفراقه مع دموع الفرحة؛ ابتهاجًا باستشهاده مدافعًا عن دينه ووطنه.

وفي ذات السياق، أيضًا تحدث والد الشهيد، قائلًا: ” نحمد الله على قضائه وقدره، فابني مات شهيدًا وبطلًا، في ميدان المعركة على الجبهة، في الحد الجنوبي بعزة وكرامة؛ من أجل حماية حدود بلاده، مع زملائه المرابطين ولصد أي عدوان غاشم من العدو ” .

يجدر الإشارة إلى أن الشهيد متزوج ولديه 3 أولاد وابنة، علمًا بأن زوجته حامل في شهرها الثامن، ويسكن مع أسرته، بالبديع والقرفي بمنطقة ” جازان ” .

