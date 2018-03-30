6 إصابات من عائلة واحدة في حادث مروع بعسير

أبها(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة عسير، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب على طريق الميه بخميس مشيط، وذلك بعد حوالي ساعة من منتصف الليل.

وصرَّح محمد بن حسن الشهري، لمتحدث الرسمي باسم الهيئة بعسير، أن 3 فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت المصابين وعددهم ستة من عائلة واحدة، إلى مستشفى الخميس المدني.

وأكد ” الشهري ” أن الفرق الإسعافية وصلت إلى موقع البلاغ في غضون 6 دقائق، مشدداً على الجميع إلى المسارعة في إفساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان لإتمام عملهم دون عوائق.