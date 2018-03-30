روسيا تعلن خروج 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية

موسكو(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية، وذلك منذ بدء عمل الممر الإنساني.

حيث أعلنت الوزارة ذلك في بيانِ لها، قائلة: ” منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي، خرج أكثر من 143 ألف شخص ” .

وتابع البيان: ” عدا عن ذلك، فإن مركز المصالحة يجري مفاوضات مع مسلحي جيش الإسلام لخروجهم مع عائلاتهم ” .

فيما أشار البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، إلى أن المدنيون قد قاموا بالخروج إلى الشوارع، أمس الخميس، يطالبون المسلحين بقبول شروط القوات الحكومية.

جدير بالذكر، أن قوات الحكومة المدعومة من روسيا، منذ يوم 18 فبرايرالماضي، تشن هجومًا عنيفًا على الغوطة الشرقية وبلداتها التي تحاصرها منذ عام 2013، حيث سيطرت على معظمها، الأمر الذي اضطر نحو سبعة آلاف من مسلحي المعارضة إلى مغادرتها إلى إدلب، خلال الفترة الأخيرة.