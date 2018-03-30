المغامسي يوجه رسالة لسمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

علق الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، على جولات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخارجية والداخلية الأخيرة، التي اختتمها بزيارة الولايات المتحدة.

وغرد ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ردّك الله سالما غانماً يا وليّ العهد .. ينظر المنصفون إلى جهودك بإكبار .. فمن أبواب السياسة ما لا يَدخلها الورع لأنها مصالح أُمَّة لا تربية أفراد ، وبعض الشر لا يُدْفعُ إلاّ بشرٍ مثله ” .

وتابع: ” وليس لضعيف الرأي مقام يُرجى أو يُهاب ” .