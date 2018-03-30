المغامسي يوجه رسالة لسمو ولي العهد
علق الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، على جولات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخارجية والداخلية الأخيرة، التي اختتمها بزيارة الولايات المتحدة.
وغرد ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ردّك الله سالما غانماً يا وليّ العهد .. ينظر المنصفون إلى جهودك بإكبار .. فمن أبواب السياسة ما لا يَدخلها الورع لأنها مصالح أُمَّة لا تربية أفراد ، وبعض الشر لا يُدْفعُ إلاّ بشرٍ مثله ” .
وتابع: ” وليس لضعيف الرأي مقام يُرجى أو يُهاب ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44765 ] نشر منذ 8 دقائق
” ردّك الله سالما غانماً يا وليّ العهد .. ينظر المنصفون إلى جهودك بإكبار ..
فمن أبواب السياسة ما لا يَدخلها الورع لأنها مصالح أُمَّة لا تربية أفراد ، وبعض الشر لا يُدْفعُ إلاّ بشرٍ مثله ” .
وتابع: ” وليس لضعيف الرأي مقام يُرجى أو يُهاب ” .
,,, حفظك الله ياشيخنا الجليل ، وكلامك هذا يمثلني ، بارك الله فيك ,,