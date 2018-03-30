بالفيديو.. بقايا حطام الصاروخ الحوثي الذي استهدف جازان

تركي السالم(صدى):

نشر مواطنون مقاطع فيديو لحطام الصاروخ الباليستي الذي اطلقته ميليشيات الحوثي الإنقلابية الإيرانية على منطقة جازان، ونجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراضه وتدميره دون أن يسبب سوى بعض الأضرار البسيطة.

ويظهر المقطع آثار سقوط شظية من الصاروخ الحوثي في أبو عريش، والذي أدَّى إلى نفوق بعض الأغنام وأضرار طفيفة بأسطح بعض المنازل.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أعلن أمس قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت أمس الخميس صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ” جازان ” ، وتمّ إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، موضحًا أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة.





