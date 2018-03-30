وصفة شاي سحرية لتنحيف الخصر في شهر
تحلم معظم النساء في الحصول على خصر نحيف مشدود ومتناسق مع الجسم، لكن تبقى هذه المهمة صعبة قليلا. إليك وصفة الشاي السحرية لتنحيف الخصر في شهر:
– المكونات:
ليتر من الماء
1 عصا القرفة
1 التفاح
– الإعداد:
صبي الماء في إبريق وأضيفي القرفة ثم اغسلي التفاح جيدا وقطعيه إلى شرائح من دون تقشير. اخلطي المكونات واتركي الشاي لليلة وضحاها في الثلاجة.
– الاستهلاك:
يشرب الكأس الأول على معدة فارغة، والثاني مباشرة بعد وجبة الإفطار. أمّا الثالث فبعد الغداء والرابع في المساء قبل النوم.
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