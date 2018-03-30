وصفة شاي سحرية لتنحيف الخصر في شهر

أماني الغامدي(صدى):

تحلم معظم النساء في الحصول على خصر نحيف مشدود ومتناسق مع الجسم، لكن تبقى هذه المهمة صعبة قليلا. إليك وصفة الشاي السحرية لتنحيف الخصر في شهر:

– المكونات:

ليتر من الماء

1 عصا القرفة

1 التفاح

– الإعداد:

صبي الماء في إبريق وأضيفي القرفة ثم اغسلي التفاح جيدا وقطعيه إلى شرائح من دون تقشير. اخلطي المكونات واتركي الشاي لليلة وضحاها في الثلاجة.

– الاستهلاك:

يشرب الكأس الأول على معدة فارغة، والثاني مباشرة بعد وجبة الإفطار. أمّا الثالث فبعد الغداء والرابع في المساء قبل النوم.