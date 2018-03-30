تفتيش جوال زوجتك يؤدي بك إلى السجن وغرامة 500 ألف ريال
أكد قانوني أن نظام الجرائم المعلوماتية يجرّم الأزواج الذين يتجسسون ويتنصتون على هواتف الآخر، حيث ينص على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر بهدف إثبات ارتكاب الفعل.
وقال إن نظام الجرائم المعلوماتية لم يستثن الحالات الأسرية في عقوباته، وأن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر، إذ يكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محميَّاً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية.
وأضاف أن النظام شمل ايضا تفتيش جوال الزوج أو الزوجة، حيث يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية.
ابو عابد[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني خل الدرعاء ترعا
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ايش يقول ؟؟
انت ويش قاعد تخربط وتخبص
يااخوي اذا انت لعاب ووراك مصايب لاتشوف الناس بعين طبعك
والله ما يخربوا البيوت الا انت ومن هم على شاكليتك
اجل تجسس ها
ياعمي طير بمجرد الشك معناته مافيه ثقه واذا انعدمت الثقه ماينفع العيش مع بعض لانه ماراح تكون راحه نفسيه
انت يالرجل واثق في نفسك وفي زوجتك وهي نفس الشي خلاص انتهى الموضوع
انا شخصيا والله ماني حاط كلمة سر لجوالي واطلع وانام ومرتا البال لان ما فيه شيء يستدعي جوال زوجتي وجوالي واحد وهي كذلك راميه جوالها والحمدلله الله لايغير علينا واثقين في بعض انت بس يالقانوني العزيز اطلع منها ياخراب البيوت
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 45 دقيقة
بعض الحريم اذا حست ان ماوراها من يتابعها
ويشكمها ..صالت وجالت . الله لايبلانا ويستر
على نساء المسلمين.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 43 دقيقة
يبغونك مثل الثور في البيت يقدمونك لك الاكل والشرب وبس
ومالك دخل في شي ..