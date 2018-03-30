بالفيديو.. مريم حسين تكشف سبب وجود زوجها في السجن

أماني الغامدي(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية ” مريم حسين ” ، كشفت فيه عن سبب وجود زوجها في السجن، مضيفةً توجيهها نصيحة للفنانة فرح الهادي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي بعد عميلة الإجهاض التي تعرضت لها الهادي وما نتج عنها من خلافات.

وقالت حسين: ” نحن كنا أول ثنائي نعرض حياتنا الخاصة على السوشيال ميديا أمام الناس، ولكن كيف كانت النهاية؟ لا شيء كل واحد منا في طريق. ما هي آخرتنا؟ لا شيء. كل واحد في طريق. واحد مسكين موجود في السجن بسبب لسانه “.

وتابعت:” أنا أخفيت خبر حملي لكي يمر بسلام، لأن مثل خبر الحمل لا يذاع لأنّه موضوع خطير جداً ” .

وأضافت فيما خص موضوع إجهاض الهادي:” فلانة تهدّد الثانية وتقول إذا شاهدتك سأضربك بيدي، وفلانة تقول هناك من أرسلت لي أناس لكي يقتلوا اللي في بطني “.

وأضافت ” عيب هناك أطفال يقتدون بكم ” ، وختمت ” شلون كل واحد فجأة طلع عن أصله بصراحة “.

وهنا قصدت حسين من دون أن تسميهم هادي وزوجها من جهة والدكتورة خلود وزوجها من جهة ثانية، حيث أنه كانت في الفترة الأخيرة منذ إعلان خبر حمل هادي ومن ثم إجهاضها تبادلا كلاً منهما الاتهامات حول أن الهجوم على الهادي في التعليقات بسبب حملها بعد فترة قصيرة من زواجها هو ما أدى إلى إجهاضها.