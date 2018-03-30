” الجمارك ” تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من كيلو ونصف من مادة ” الشبوا “

نايف السالم(صدى):

شهِد جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إحباط 3 محاولات لتهريب كمية من حبوب مادة ” الشبوا ” المُخدّرة بلغت (1,536) كيلو وخمسمائة وستة وثلاثون جرام، بالإضافة إلى كمية من الحبوب المُخدّرة بلغ عددها (9,850) تسعة آلاف وثمانمائة وخمسون حبة, عُثر عليها مُخبأة في الحقائب الخاصة بالمسافرين.

وحول تفصيل ذلك يقول بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنه تم إحباط تلك الكمية من الممنوعات خلال ثلاثة محاولات لتهريبها, حيث أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة يدوية خاصة بأحد ركاب الرحلة، وبعد التفتيش اليدوي عُثر على كمية من مادة ” الشبوا ” بلغ وزنها (949) جرام كانت مُخبأة داخل قاعدة الحقيبة بعد استحداث طبقة أسفل الحقيبة ووضع الكمية بداخلها.

وأضاف الرحيلي أنه تم إحباط كمية أخرى من مادة ” الشبوا ” بالمحاولة الثانية بلغت (587) خمسمائة وسبعة وثمانون جرام كانت مُخبأة داخل أعمدة السحب خاصة بحقيبة أحد المسافرين.

بينما تم ضبط كمية من الحبوب المُخدّرة بالمحاولة الثالثة بلغ عددها (9,850) تسعة آلاف وثمانمائة وخمسون حبة, عُثر عليها مُخبأة داخل حقيبة شخصية لأحد المسافرين بعد وضعها داخل قاعدة الحقيبة وتغليفها بورق الكربون لغرض التمويه. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.