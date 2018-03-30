أردوغان يصر على احتلال عفرين ويرفض تدخل فرنسا

أنقرة(صدى):

ترفض تركيا أي محاولات لحل الأزمة التي اختلقتها في عفرين السورية، مؤكدة بذلك على إصرارها على الحرب واحتلال أراض غير تركية.

وكشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عرضه الوساطة بين تركيا والأكراد في شمال سوريا، إلا أن العرض قوبل بالرفض من الجانب التركي، مشيراً إلى أن باريس تدعم تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا، مؤكداً التزامه بإرسال قوات إلى هناك.

وبدأ تركيا حملتها العسكرية على عفرين منذ 20 يناير الماضي، حيث قصفت المنطقة وسيطرت عليها وانتهكت حقوق المدنيين، كما هددت بالهجوم على مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.