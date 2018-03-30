بالصور.. الكشف عن ” مازيراتي ليفانتي تروفيو ” بمحرك V8 من فيراري

نيويورك(صدى):

كشفت مازيراتي الستار بصورة رسمية عن موديل ليفانتي تروفيو في معرض نيويورك 2018. وصممت السيارة لمنافسة بورشة كايين تيربو، وتأتي بمحرك V8 سعة 3.8 لتر مصنع في فيراري يولد قوة تبلغ 583 حصان وعزم دوران 730 نيوتن متر، مع امكانية التسارع في 3.9 ثانية حتى 100 كمساعة وسرعة قصوى 300 كمساعة.

وبجانب المحرك القوي, فالسيارة زودت بحلة خارجية شرسة ومصابيح أمامية ماتريكس LED وشبكة تهيوة سوداء بيانو ومداخل هواء عضلية وشبكة تهوية خاصة والتصمي الرياضي يظهر كذلك في غطاء المحرك بفتحات تهوية والمكونات العديدة من ألياف الكربون. كما توجد شعارات تروفيو وSaetta على السيارة مع عجلات 22 بوصة كبيرة من الالومينوم ومخارج عادم رباعية ومشتت بلون السيارة.

وفي المقصورة, يوجد مقاعد رياضية منحوتة بفرش جلدي طبيعي وتطريز مختلفة وشعارا تروفيو مطرزة على مساند الرأس. كما توجد تطعيمات من ألياف الكربون المطفي ومبدلات على عجلة القيادة وعدادات فريدة وشعار V8 مع ساعة في لوحة القيادة وفرش خاص للأرضية ونظام صوتي Bowers & Wilkins من 17 سماعة.

كما زودت السيارة بوضعية قيادة جديدة كورسا بنظام تحكم في الاطلاق وبما يحسن من استجابة المحرك ونقلات السرعة ويقلل من ارتفاع الركوب وصلابة التعليق. كما ستكون أول ليفانتي بنظامIntegrated Vehicle Control وستبدأ عملية انتاج السيارة في الصيف وسيتم اطلاق نسخة launch editionحصرياً في كندا وأمريكا بحلة خارجية داكنة وشعارات خاصة على الكونسول.