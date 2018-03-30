مستشارو ترامب: ” القوة ” الوسيلة الوحيدة لتحسين العلاقات مع روسيا
استطاع مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقناعه بأن تحسين العلاقات مع روسيا، يتطلب أولًا استعراض القوة في وجهها، والتعبير لها عن شراسة الجانب الأمريكي.
وكشفت مصادر، أن المستشارين الأمريكيين أقنعوا ” ترامب ” بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يفهم القوة فقط، ولذلك يجب التعامل معه بشدة أكثر، من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.
كما رأت المصادر، أن ” ترامب ” يرغب بتطبيع العلاقات مع موسكو واقعيًا، وهذا ما يفسر وجود التناقض بين تصريحاته وتصرفاته المتعلقة بهذا الشأن.
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