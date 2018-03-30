مستشارو ترامب: ” القوة ” الوسيلة الوحيدة لتحسين العلاقات مع روسيا

واشنطن(صدى):

استطاع مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقناعه بأن تحسين العلاقات مع روسيا، يتطلب أولًا استعراض القوة في وجهها، والتعبير لها عن شراسة الجانب الأمريكي.

وكشفت مصادر، أن المستشارين الأمريكيين أقنعوا ” ترامب ” بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يفهم القوة فقط، ولذلك يجب التعامل معه بشدة أكثر، من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.

كما رأت المصادر، أن ” ترامب ” يرغب بتطبيع العلاقات مع موسكو واقعيًا، وهذا ما يفسر وجود التناقض بين تصريحاته وتصرفاته المتعلقة بهذا الشأن.