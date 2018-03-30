التحقق من إعدادت التراسل الفوري ” فيسبوك ماسنجر ” يحمي خصوصيتك

نورة الشهري(صدى):

ذكر المكتب الاتحادي، لأمان تكنولوجيا المعلومات، أنه يتعين على أصحاب الهواتف الذكية، المزودة بنظام ” جوجل أندرويد ” ، التحقق من إعدادات تطبيق التراسل الفوري” فيس بوك ماسنجر ” ؛ نظراً لأنه قد يتم تحميل سجل الهاتف، والرسائل النصية القصيرة sms، دون قصد إلى شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ويجب على المستخدم، تصفح إعدادات تطبيق ” فيس بوك ماسنجر ” ، والتأكد ما إذا كان بند مزامنة، قوائم المكالمات والرسائل النصية القصيرة SMS، فعالًا أم لا، حيث يمكن للمستخدم هنا تعطيل هذه الوظيفة، إذا رغب في عدم اطلاع شبكة ” فيسبوك ” على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة SMS الخاصة به.

من الجدير بالذكر، أن إصدار ” فيس بوك ماسنجر ” ، المخصص للأجهزة الجوالة، لا يدعم تحميل قوائم المكالمات، والرسائل النصية القصيرة sms، إلى شبكة التواصل الإجتماعي الشهيرة.