الرجال 3 أنواع.. اكتشفي طرق التعامل مع كل منهم

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية، أن الرجال ثلاثة أنواع ويجب أن تكتشفي إلى أيّ نوع ينتمي زوجك لكي تتقني طريقة التعامل معه من أجل حياة زوجية سعيدة وناجحة.

1- الرجل المتردد

الرجل المتردد هو الذي يملك شخصية ضعيفة بعض الشيء ولا يمتلك الجرأة الكافية لإتخاذ القرارات المصيرية والصعبة. يكون عدوانيًا في بعض الأحيان بمحاولة منه لإخفاء ضعفه. كيف تتعاملين معه؟

– أشعريه بالأمان بقربك وبالإهتمام وقدمي له التشجيع والمساعدة لزيادة ثقته بنفسه.

– أشعريه بأنك بحاجة اليه كذلك وشجعيه على الحوار والمشاركة.

– أتركي له دائمًا القرار، لكي يعتاد على هذا الأمر.

– لا تنسي التحلي بالصبر لدى التعامل مع زوجك المتردد.

2- الرجل الصعب

يتميز هذا النوع من الرجال بطبعه القاسي والعنيد وحتى تجاه نفسه في الكثير من الأحيان. لا يثق بالآخرين في معظم الأحيان ومتمسك برأيه. كيف تتعاملين معه؟

– ثقي بنفسك، فهذا النوع من الرجال قد يعامل زوجته بدونية ليسيطر عليها. ولا تسمحي له بإحباطك بأي ثمن.

– حاولي مواجهة عنف زوجك وقساوته بهدوء.

– حذاري من الجدال معه وإثارة غضبه فردة فعله سيتكون قاسية وعنيفة.

– شجعيه على قول الكلمات الطيبة، وامدحيه بدورك بين الحين والآخر.

3- الرجل الهادئ جدًا

يتميز هذا النوع من الرجال بهدوئه الكبير وإصغائه واحترامه لزوجته. يمكنك كسبه من خلال الإهتمام به واحترامه. اما اذا تعدى هدوء زوجك الحد الطبيعي، وكان زوجك من النوع الصامت:

– بادري بالحديث مع زوجك في الوقت المناسب وحاولي ألاّ تستفزيه لتجنّب المشكلات.

– علّمي زوجك كيفية التعبير عن حبه من خلال المبادرة في التعبير عن حبك له.

– إختاري المواضيع الشيّقة التي تهمّ زوجك لحثّه على التواصل معك بشكل أفضل.

– تحلّي بالصبر لكي تتمكني من الوصول الى مرادك تدريجيًا.