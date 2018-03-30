” أرامكو ” : التصميمات الهندسية لمدينة الملك سلمان للطاقة بلغت 20%

علي القحطاني(صدى):

ذكرت شركة ” أرامكو ” ، أن نسبة الإنجاز في التصميمات الهندسية، لكامل مشروع تطوير ” مدينة الملك سلمان للطاقة ” ، بلغت 20%، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين، في الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت ” أرامكو ” أن اﻟﻌﻤﻞ سيبدأ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﻤﻨشآت اﻷﺧﺮى للمدينة، في اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ 2018م، بينما تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، المهندس خالد الفالح، أن مدينة الملك سلمان للطاقة ” سبارك SPARK ” ، تمثّل استجابة لمتطلّبات رؤية السعودية 2030، فيما يتعلق بالآتي:

– تعزيز مستوى التنويع الاقتصادي.

– دعم نمو القطاع الخاص.

– الاستمرار في تطوير قطاع الطاقة.

يجدر الإشارة إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة ” سبارك ” ، في قلب الأعمال المرتبطة بقطاع الطاقة، بين حاضرتي الدمام والأحساء، وكلتاهما تُعدّان مصدرين رئيسيين، للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، ما يجعلها متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.

يُذكر أنه سيتم تطوير المدينة خلال 3 مراحل، على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلو متر مربع، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلومتر مربع.