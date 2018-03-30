كارينيو يفكر في استبدال الأجانب بعد وصوله إلى الرياض

نواف السالم(صدى):

يترقب النصر وصول مدربه الأوروغوياني دانيال كارينيو، الخميس المقبل؛ على أن يتواجد في مدرجات مواجهة الفتح والقادسية؛ لتقييم أداء لاعبيه.

ومن المنتظر أن يقدم كارينيو تقرير فني متكامل لإدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم؛ للوقوف على مستويات لاعبيه الأاجانب والمحليين.

وفي هذا السياق كشفت مصادر عن نية كارينيو؛ لاستبدال جميع المحترفين الأجانب، في إطار خطته لإعادة ترتيب صفوف فريقه.

وقالت المصادر إن خطة كارينيو في استبدال الأجانب؛ قد تفتح النار عليه من جانب الجماهير في بداية مهمته؛ حيث ترغب الجماهير لانصراوية في المحافظة على الثنائي برونو ومحمد فوزير.