ولي العهد: الحرب على إيران مرهون بهذا الأمر.. وصواريخ الحوثي ” علامة ضعف “
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أن العقوبات على إيران ستخلق مزيداً من الضغط على النظام الإيراني، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتفدى مواجهة عسكرية بالمنطقة لذلك يمارس الضغوطة السياسية والاقتصادية عليها فقط.
جاء ذلك خلال حديث لصحيفة ” The Wall Street Journal ” ، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار إلى أنه لو لم تستجب إيران لهذه الضغوط والعقوبات فإنه من المرجح أن ندخل في حرب معها خلال الـ15 عاماً القادمة.
وفي سياق منفصل، أكد سمو ولي العهد، أن لولا التحالف العربي الذي تقوده المملكة لكانت اليمن في أزمة كبيرة، قائلاً : ” لو لم نتدخل في 2015، لكان اليمن مقسماً اليوم بين الحوثيين والقاعدة ” .
وعلَّق سمو الأمير على الصواريخ الحوثية التي أطلقت على مناطق المملكة منذ يومين، واصفاً إياها بـ ” علامة ضعف ” ، قائلاً : ” يريدون أن يفعلوا أقصى ما يستطيعون فعله قبل انهيارهم ” .
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقت 7 صواريخ باليستية على عدة مدن بالمملكة، منها 3 على الرياض، وتم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية.
ابومعن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
ياسيدي ولي العهد الصواريخ تهددنا وتهدد اطفالنا نبغى حل اوالرد عليهم بالمثل
عبدالرحمن علي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل يتم تكوين جيش قوي يرأسه عبدالهادي منصور مكون من الجالية اليمنية ويحارب الحوثيين.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 51 دقيقة
ابو معن الامير محمد لو لم يكن واثق بإذن الله من قدرات قواتنا على حمايتنا بعد الله لما تردد بإستخدام الخيار السيء وهو الحرب
ولكن هذا الامير الشاب لديه طموحات اقتصاديه كبيره ويسعى لتحويل المملكة الى بلد اقتصادي كبير ينعم بالرخاء والرفاهيه
وهذا اللي اغرق المجوس واذنابهم من بعض العرب بالهموم واشعل نيران الغيره بقلوبهم
لذلك لن ينجر وراء محاولاتهم البائسه بإيقاف طموحاته وطموحاتنا معه بتحقيق الرقي لبلادنا