ولي العهد: الحرب على إيران مرهون بهذا الأمر.. وصواريخ الحوثي ” علامة ضعف “

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أن العقوبات على إيران ستخلق مزيداً من الضغط على النظام الإيراني، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتفدى مواجهة عسكرية بالمنطقة لذلك يمارس الضغوطة السياسية والاقتصادية عليها فقط.

جاء ذلك خلال حديث لصحيفة ” The Wall Street Journal ” ، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار إلى أنه لو لم تستجب إيران لهذه الضغوط والعقوبات فإنه من المرجح أن ندخل في حرب معها خلال الـ15 عاماً القادمة.

وفي سياق منفصل، أكد سمو ولي العهد، أن لولا التحالف العربي الذي تقوده المملكة لكانت اليمن في أزمة كبيرة، قائلاً : ” لو لم نتدخل في 2015، لكان اليمن مقسماً اليوم بين الحوثيين والقاعدة ” .

وعلَّق سمو الأمير على الصواريخ الحوثية التي أطلقت على مناطق المملكة منذ يومين، واصفاً إياها بـ ” علامة ضعف ” ، قائلاً : ” يريدون أن يفعلوا أقصى ما يستطيعون فعله قبل انهيارهم ” .

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقت 7 صواريخ باليستية على عدة مدن بالمملكة، منها 3 على الرياض، وتم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية.