بعد اكتشافها لحقل ” ظهر ” .. مصر تهدد تل أبيب في تصدير الغاز

القاهرة(صدى):

أصبحت القاهرة تهدد تل أبيب؛ وذلك بعد اكتشاف حقل ” ظهر ” المصري، فإسرائيل تحاول دخول الأسواق الأجنبية؛ لتصدير الغاز الطبيعي، بعد اكتشافها حقول غاز ضخمة، بمنطقة شرق المتوسط.

وفي هذا السياق، أوضحت أحد القنوات التلفزيونية الروسية، أن تل أبيب لن تستطيع أن تظل مركزًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذا أصبحت مصر محورًا رئيسيًا للغاز.

الجدير بالذكر، أن مصر تطمح إلى أن تكون، مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، حيث ذكر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إنه من أهم المحاور الرئيسية؛ لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول