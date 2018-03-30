بالفيديو.. نانسي عجرم تطرح كليب جديد بعنوان ” ومعاك “

نورة الشهري(صدى):

طرحت النجمة اللبنانية ” نانسي عجرم ” ، كليب جديد بعنوان ” ومعاك ” ، على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب “.

حيث أن الأغنية من إخراج ليلى كنعان وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان محمد يحيي وتوزيع هادي شرارة وماستر إيلي بارار.

مع العلم أن أغنية ” ومعاك ” من آخر ألبومات نانسي عجرم، والذي حمل اسم ” حاسة بيك ” والذي طرحته أبريل الماضي.

وضم الألبوم 14 أغنية هم ” حاسة بيك ” ، ” حلم البنات ” ، ” خمسة فرفشة ” ، ” قلبى بيسأل عينى ” ، ” خراب بيوت ” ، ” الحب زى الوتر ” ، ” كيفك بالحب ” ، ” ومعاك ” ، ” مش أنت ” ، ” ظبطت وخططت ” ، ” بالصدفة ” ، ” أي حب وأي غيرة ” ، ” عم بتعلق فيك ” ، “روح يا شاطر “.