شيرين عبد الوهاب ” تحت الثلج ” في رمضان

أماني الغامدي(صدى):

صورت النجمة المصرية ” شيرين عبد الوهاب “، هذا الأسبوع، حلقة مع النجم المصري ” رامز جلال ” في برنامجه الجديد المعروف إعلاميا باسم ” رامز تحت الثلج “، في العاصمة الروسية روسيا، حيث وقع اختيار إدارة البرنامج على شيرين لتكون إحدى الضيوف الذي يقع عليهم مقلب رامز هذا العام وتظهر معه للمرة الأولى في برامجه.

واختار رامز جلال روسيا لتقديم فيها البرنامج، بسبب استضافتها لكأس العالم، الذي تشارك فيه مصر، وسيكون من الطبيعي إقناع الضيوف بالسفر إلى روسيا من المشاركة في برنامج رياضي عن البطولة، ويصور الضيوف الحلقة في الثلج، وبعد فزع الضيف وخوفه يخرج له رامز في هيئة ” دب ” وهو الحيوان المنتشر في روسيا ويخرج منه ليكشف عنه شخصيته للضيوف.

وفى سياق آخر، تعمل شيرين على الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، حيث نشرت مؤخراً صورة تجمعها بالموزع حسن الشافعي الذي تتعاون معه في عدة أغاني، بجانب عدد من الشعراء والملحنين مثل أيمن بهجت قمر وحسام حبيب وأمير طعيمة وآخرين، والألبوم من إنتاج نجوم ريكوردز.